أطلال معبد دوش بالوادي الجديد تحكي تاريخ اندثر تحت الركام .. صور

تعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تحظي بالعديد من المناطق والمعابد الأثرية ونخص منها معبد "دوش الأثري" والذي يبعد 13 كيلومترا من مدينة باريس ويبعد عن مدينة الخارجة بحوالي 113 كيلو مترا ويقع في منطقه تسمي "دوش" نسبة إلى المعبد وهي ملتقى الدروب الواحاتية التي تربط واحة باريس بالسودان وإسنا والأقصر.

وبُني المعبد فوق ربوة عالية شمال القرية عام 117 وبُنيت جدرانه من الطوب اللبن ومنقوش عليها رسومات للإمبراطور ترجمان وهادريان ودوميتان.

يقول اسلام محمود مرشد سياحي إن معبد دوش قيمته الأثرية لا تقل أهمية عن معبد هيبس بالخارجة والذي يعد أهم المعالم الأثرية بالمحافظة, واستقبل معبد دوش العديد من الأفواج والبعثات الأجنبية من مختلف الجنسيات إلى وقت قريب ولكنه تحول الآن إلى أطلال بفضل إهمال المسئولين, ومعظم أعمدة البهو والجدران تآكلت بفعل عوامل التعرية والرياح حيث ابتلعت الرمال أجزاء كبيرة من المعبد والتي ستختفي في يوم من الأيام إذا استمر مسلسل الإهمال.

وأكد محمود أن معظم المناطق الأثرية والسياحية بمركز باريس جميعها مهمل من قبل مسئولي الآثار والسياحة, ومن أهم تلك المناطق قرية المعماري حسن فتحي ومنطقة جبل الطير ومخيم طابونة كامب وغيرها من المناطق التي لو استغلت لكانت تلك المناطق تنافس المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان.

واضاف أحمد رغمان إن معظم المسؤولين عن الآثار بالمحافظة لا يهتمون بتلك المناطق الأثرية والسياحية علمًا بأنهم يعلمون كل العلم الحالة المزرية التي وصلت إليها حالة المعبد التي تتهاوى جدرانه يومًا بعد يوم دون أن يتحرك أحد من المسئولين لإنقاذه ويعتبر مقتنياته تمثل تاريخ ولكنه اندثر تحت الركام .

وناشد رغمان الآثار والسياحة بالتدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التراث الأثري المتمثل في معبد دوش وغيرة من المناطق الأثرية بواحة باريس.

من جانبه أكد خالد شتوي مدير هيئة تنشيط السياحة الاقليمية بالمحافظة أن المحافظه بها العديد من المناطق الاثريه والمعابد التي طالتها يد الاهمال وعلي المسؤلين بوزارتي ابلاثار والسياحه التحرك الفوري للحفاظ علي ما تبقي فوق التراب لكونها تحكي تاريخً الاجداد.

اطلال دوش الاثري (1)

اطلال دوش الاثري (2)

اطلال دوش الاثري (3)