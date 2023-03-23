فر الكثير من شركات صناعة السيارات من السوق الروسية بعد غزو أوكرانيا، كانت فولكس فاجن من بينهم، لكنها تواجه الآن مشكلة، وبحسب رويترز، جمدت محكمة روسية في البلاد جميع أصول الشركة هناك.

يرجع الخلاف إلى أن شركة صناعة السيارات الروسية GAZلديها عقد لإنتاج سيارات فولكس فاجن في نيجني نوفجورود، أنهت فولكس فاجن اتفاقها مع الشركة في أغسطس، وردت GAZ من خلال رفع دعوى قضائية مقابل ما يعادل 201.3 مليون دولار بدعوى انتهاك ترتيبها.

تجميد أصول فولكس فاجن في روسيا بسبب نزاع حول العقد

بشكل منفصل ، تعمل فولكس فاجن على بيع مصالحها في البلاد ، والتي تشمل المصنع في كالوجا وبحسب ما ورد شارفت العملية على الانتهاء، وقال متحدث باسم فولكس فاجن لرويترز "نأمل ألا تؤجل الدعوى الصفقة."

ترك السوق الروسية عملية معقدة بالنسبة للشركات، تطلب الحكومة هناك من الشركات من البلدان التي تفرض عقوبات ضد روسيا الحصول على موافقة لجنة قبل أن يكون من الممكن بيع الأصول هناك.

في يونيو 2022 ، أعلنت فولكس فاجن عن خطة في روسيا لدفع أجور العمال وتقديم التأمين الطبي إذا تركوا الشركة طواعية، وتوقفت فولكس فاجن عن انتاج السيارات في البلاد بعد فترة وجيزة من غزو أوكرانيا ، لكن بيع الشركة كان عملية أكثر تعقيدًا.

غادر صانعو السيارات الآخرون روسيا بالفعل على سبيل المثال ، باعت شركة فورد أصولها هناك بعد شهور من إنهاء العمليات، وتتضمن الاتفاقية خيارًا لـ فورد لإعادة شراء الشركة في غضون خمس سنوات إذا تغير الوضع العالمي.

باعت مرسيدس-بنز عملياتها الروسية إلى سلسلة تجار السيارات في البلاد Avtodom، ومع ذلك ، تحتفظ الشركة الألمانية بحصة 15% في صانع الشاحنات الروسي كاماز.

باعت رينو كلاً من ممتلكاتها الخاصة في البلاد وحصة 67.69% في AvtoVAZ، على غرار صفقة فورد، لدى صانع السيارات خيار العودة إلى البلاد في غضون ست سنوات إذا تغيرت الأمور، هناك احتمال أن يتمكن أحد المالكين الجدد من إحياء علامة Moskvitchالتجارية.