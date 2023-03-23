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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاحتفال برمضان تحول لجنازة بمطروح

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام

لقى شخص مصرعه إثر اصطدام دراجة بخارية به أثناء مروره بشارع عام الروم كما أصيب مستقل الدراجة البخارية والذى كان يحتفل بقدوم شهر رمضان  بإصابات بالغة وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

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واستقبلت مستشفى طوارئ مديرية الصحة بمطروح  إخطارا بوقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بشخص أثناء مروره  بشارع عام الروم وعلى الفور انتقلت سيارة الاسعاف  الى موقع الحادث واستقبلت مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم شريف ا.ص  ٣٨ سنة  علم الروم.


كما أصيب فى نفس الحادث مستقل الدراجة البخارية تميم م.م  ٢٠ سنة يعانى  اشتباه نزيف داخلى واشتباه كسر بقاع الجمجمة.

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