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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإجراء الصيانة الدوربة ..فصل الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة العريش

قطاع شبكات الكهرباء
قطاع شبكات الكهرباء بمحافظة شمال سيناء

ينفذ قطاع شبكات الكهرباء بمحافظة  شمال سيناء، أعمال الصيانة الدورية للمولدات التي تغذي بعض المناطق في نطاق مدينة العريش العاصمة.. حيث سيتم  فصل  التيار الكهربائي اليوم الخميس عن 5 مناطق بمدينة العريش.

 

٥ ساعات:


وبحسب بيان للقطاع فانه سيتم فصل التيار الكهربائي، غدا الخميس، من الساعة التاسعة صباحا  ولمدة ٥ ساعات حتى الثانية ظهرا بمناطق: المدينة الشبابية، المدرسة اليابانية، الثانوية الصناعية بنات ، ومنطقة  المركز الحضري، ومنطقة النافورة.

وأضاف البيان، أنه سيتم إعادة التيار الكهربي فور انتهاء اعمال الصيانة المحددة  في المناطق المذكورة .
 

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العريش الكهرباء مناطق صيانة التيار

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