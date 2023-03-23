لإجراء الصيانة الدوربة ..فصل الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة العريش

ينفذ قطاع شبكات الكهرباء بمحافظة شمال سيناء، أعمال الصيانة الدورية للمولدات التي تغذي بعض المناطق في نطاق مدينة العريش العاصمة.. حيث سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس عن 5 مناطق بمدينة العريش.

٥ ساعات:



وبحسب بيان للقطاع فانه سيتم فصل التيار الكهربائي، غدا الخميس، من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ٥ ساعات حتى الثانية ظهرا بمناطق: المدينة الشبابية، المدرسة اليابانية، الثانوية الصناعية بنات ، ومنطقة المركز الحضري، ومنطقة النافورة.

وأضاف البيان، أنه سيتم إعادة التيار الكهربي فور انتهاء اعمال الصيانة المحددة في المناطق المذكورة .

