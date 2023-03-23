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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير المخابرات الأمريكية: الزعيم الكوري غير مستعد لإجراء تجاربه النووية

صدى البلد

قال الجنرال سكوت بريير، مدير جهاز المخابرات العسكرية الأمريكي، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لا يستعد على ما يبدو لإجراء تجربة نووية خلال التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف “بريير”، للصحفيين في مقر قيادة المخابرات العسكرية، إن كيم كان بإمكانه اختيار توقيت الاختبار النووي ليتزامن مع تدريبات درع الحرية الجارية التي يقوم بها الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي. 

ومن المقرر أن تختتم التدريبات التي بعد 11 يوماً.

وقال "بريير"، “لا يبدو أنه سيفعل ذلك. لكنه سيعلن ذلك في الوقت والمكان الذي يختاره، وهو أمر سنراقبه بعناية شديدة”.

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وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن عمليات الإطلاق، التي تمت أمس ربما تضمنت صواريخ كروز استراتيجية.

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