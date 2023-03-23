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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يعتمد الخطة الوطنية للسلامة الجوية وتحديثاتها ويتابع آلية العمل

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي

ترأس اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الاجتماع الأول للجنة العليا الدائمه للسلامة الجوية ، وذلك بحضور  الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار جون إلياس مستشار وزير الطيران لشئون النقل الجوي وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات والهيئات التابعة للوزارة وكذلك الجهات المعنية بالسلامه الجوية داخل قطاع الطيران.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى باعتماد الخطة الوطنية للسلامة الجوية وتحديثاتها ومتابعة تنفيذ خطة العمل الملحقة بها لمواكبه متطلبات المنظمه الدوليه للطيران المدنى.

حيث أكد الفريق محمد عباس، خلال الاجتماع علي أهمية وضع معايير وطنية تتوافق مع المتطلبات والتشريعات الموصي بها والصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" للوصول إلى المؤشرات العالمية فيما يتعلق بأمور السلامة الجوية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والمصداقية.. مشيرًا إلى أهمية البرنامج الوطني للسلامة وضرورة تطبيق إستراتيجيات فعالة و قواعد تنظيمية في مختلف أنشطة الطيران ووضع  جدول زمنى لخطة العمل لتحقيق النتائج المرجوة منها .

 وقد استعرض الطيار جون إلياس مستشار وزير الطيران للنقل الجوي مهام الخطة الوطنية للسلامة الجوية ومعاييرها واللوائح التنظيمية والتشغيلية الخاصة بسلامة الطيران وما يتبعها من إجراءات، وكذلك الموقف الحالى لأداء السلامة الجوية في ضوء التحديات التي تواجهها صناعة النقل الجوى، ووضع آلية عمل مناسبة للتغلب علي التحديات وفقا لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني.

ومن جانبه استعرض الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني أهمية تنفيذ الخطة الوطنية للسلامة قبل عام 2024 ، وآلية ترتيب الأولويات والتحديات التنظيمية والقرارات والتوصيات وعوامل التحليل وفقًا للتشريعات الدولية والثقافة الإيجابية للسلامة.


كما عرض الطيار محمد صلاح مستشار رئيس السلطة وخبير دولي في مجال السلامة مهام الخطة الوطنية للسلامة وضرورة تنفيذها وفقا للبرنامج الزمني المحدد لها وآلية تنفيذها وكذلك التحديات التنظيمية وأهمية توافر البيانات من خلال تكامل جميع الأنظمة والهيئات والجهات.

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الطيران المدني بسرعه تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة للوصول إلي نتائج أكثر إيجابية في أقرب وقت ممكن.
 

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