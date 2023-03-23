عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك أمام البنك الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عودة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم للتشكيل الأساسي لفريقه خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يعتمد الجهاز الفني على محمد عواد في اللقاء بصورة أساسية على أن يتواجد الحارس الصاعد محمد نديم على مقاعد البدلاء.

ويغيب محمد صبحي حارس المرمى بالفريق عن اللقاء لتواجده في معسكر المنتخب لخوض مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الخميس في الثالثة والنصف عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة .