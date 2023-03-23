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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد بعض خطوط النقل الجماعي بالقاهرة خلال رمضان

صدى البلد

 

 

أعلنت  مواصلات مصر المتخصصة في مجال النقل الجماعي المستدام عن مواعيد عمل حافلاتها  لجميع الخطوط خلال شهر رمضان الكريم الذي يبدأ الخميس الموافق 23 من مارس الحالي وهي كالتالي:

 

انطلاق  أول رحلة   من جميع المحطات الرئيسية فى تمام الساعة الـ 7 صباحا في خطوط M6 و M9وM22وM27 ، بينما خطوط M5 وM8وM10 وM21  تبدأ اول رحلة في تمام 6:45  صباحا  وخط M7و M23تبدأ أول رحلة في تمام 6:40 صباحا وخط M20تنطلق أولى رحلاته في تمام 6:35 صباحا.

بينما تنطلق أخر حافلة  قبل الإفطار في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق بجميع الخطوط من المحطات الرئيسية  .

 

على أن تبدأ أول رحلة بعد الإفطار في تمام السابعة مساء في جميع الخطوط .

وأوضحت الشركة في بيان لها عن مواعيد آخر رحلة طول أيام شهر رمضان وهي في خط M5 في تمام 11 مساء، M6 وM7وM10  في تمام الساعة 11:30  مساء ، على أن تكون آخر رحلة لخط M8  في تمام العاشرة مساء، وM9في تمام 10:40 مساء ، خط M20في تمام 9:30 مساء ، وخط M21  في تمام11:25 مساء ، M22في تمام 11:10  مساء ، M23  الساعة 11:15 مساء ، وبالنسبة لخط M27  تقلع فيه آخر رحلة في تمام 10:15  دقيقة.

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