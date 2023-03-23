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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بربي أيتام منذ 35 عامًا.. سيدة تتأثر على الهواء

سيدة تدعى نحمده
سيدة تدعى نحمده

عرض برنامج على باب الله، أولى حلقات البرنامج الإنسانية، خلال شهر رمضان، والذى يوضح طيبة و عطاء المواطنين المصريين البسطاء فى كل مكان بالمحافظات.

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وقالت سيدة تدعى نحمده، إنها راضية بكل شئ، وأن زوجها توفى منذ 35 عامًا، وعاشت على تربية أولادها الأيتام، موضحة أن لديها 5 أولاد منهم 4 بنات و  ولد".


وأضافت السيدة البسيطة، مع الإعلامي حسن محفوظ،  :" بيبع جرجير وعيش، واللى بطلعه لله بيجى لي مكانه أضعاف بفضل وكرم الله".


ودخلت فى حالة بكاء على الهواء بعد حصولها على جائزة مادية من البرنامج قائلة :" ربنا كبير ويعلم الظروف و الصعاب".

 


 

على باب الله البرنامج الإنسانية رمضان المحافظات بكاء

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