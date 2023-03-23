بربي أيتام منذ 35 عامًا.. سيدة تتأثر على الهواء

عرض برنامج على باب الله، أولى حلقات البرنامج الإنسانية، خلال شهر رمضان، والذى يوضح طيبة و عطاء المواطنين المصريين البسطاء فى كل مكان بالمحافظات.



وقالت سيدة تدعى نحمده، إنها راضية بكل شئ، وأن زوجها توفى منذ 35 عامًا، وعاشت على تربية أولادها الأيتام، موضحة أن لديها 5 أولاد منهم 4 بنات و ولد".



وأضافت السيدة البسيطة، مع الإعلامي حسن محفوظ، :" بيبع جرجير وعيش، واللى بطلعه لله بيجى لي مكانه أضعاف بفضل وكرم الله".



ودخلت فى حالة بكاء على الهواء بعد حصولها على جائزة مادية من البرنامج قائلة :" ربنا كبير ويعلم الظروف و الصعاب".



