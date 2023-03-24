بعد قرار وزير الداخلية| إجراءات التجنس بجنسية أجنبية وعدم الاحتفاظ بالمصرية

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن كيفية حصول المواطن المصرى فى الخارج علي موافقة السلطات المصرية علي الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بعد قرار وزير الداخلية بشأن السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الحصول على الجنسية الأجنبية

يتقدم المواطن الى القسم القنصلى ويقوم باستيفاء النموذج المعد لذلك – نموذج 12 جوازات – (النموذج موجود اعلى الصفحة ) بكل دقة ويرفق بها المستندات التالية :

– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.

– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).

– أصل جواز السفر المصري على أن يكون ساري الصلاحية.

– صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.

– صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية).

– صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية( ان وجدت ).

– موافقة الزوج للزوجة علي التجنس بالجنسية الأجنبية (اذا كان الطلب خاص بالزوجة ).

– عدد 4 صور فوتوغرافية

– يستغرق وصول رد وزارة الداخلية 6 أسابيع على الأقل .

تتولى القنصلية مراجعة المستندات المقدمة ثم إرسالها إلى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية ، وعلى المواطن متابعة القسم القنصلى للحصول على رد المصلحة فور وروده.