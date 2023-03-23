عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحذر.. 10 حالات تؤدى لسحب الجنسية المصرية بالقانون

الجنسية المصرية
الجنسية المصرية

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات سحب الجنسية المصرية وذلك بعد قرار وزير الداخلية بشأن السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

 

نصت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية على أن :"  لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

 

1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.

2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

 

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

1-إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

الاقتصادي احتفاظهم بالجنسية المصرية الجنسية المصرية إسقاط الجنسية المصرية مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

عودة سيارة الشعب.. سعر هيونداي فيرنا الجديدة| صور

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

ترشيحاتنا

خلال رمضان.. كيفية إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 2023

شيخ الأزهر: يوجد افتراءات على المرأة المسلمة مصدرها فقه لا يعرفه الإسلام

من قلب العاصمة الإدارية.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة

أحذر.. 10 حالات تؤدى لسحب الجنسية المصرية بالقانون

دعاء إفطار رمضان للقبول.. وخير ما يقال في استقبال الليلة الثانية

100 مليار متر.. بيان عاجل من روسيا بشأن امدادات الغاز للصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير كرارة لصدى البلد: غيرت جلدي في سوق الكانتو والدور تحدٍ جديد| حوار

مصطفى بائع شيكولاتة يخطف قلوب المشاهدين بابتسامته في الإسكندرية

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

تحذير من تناول 3 أطعمة في السحور.. تزيد من العطش وتسبب السمنة

فيديو

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

سيول ثاني أيام رمضان .. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي | تفاصيل

وجه شاحب ووزن زائد.. سر ظهور شيرين عبد الوهاب بملامح صادمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ