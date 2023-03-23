بسبب ثور ميت.. بيان عاجل من الصحة الروسية بشأن انتشار الجمرة الخبيثة

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الخميس، أن المتخصصون قاموا بتحديد موقع بؤر الجمرة الخبيثة المنتشرة في روسيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الروسية، إن هناك شخصين يشتبه في إصابتهما بالجمرة الخبيثة كانا في مؤسسة طبية في منطقة موسكو، ولم تؤكد اختباراتهما الأولية التشخيص.‏

‏وفي الأسبوع الماضي، تم نقل شخصين إلى المستشفى بسبب الجمرة الخبيثة في جمهورية تشوفاش، وكانت حالتهم معتدلة.

ومنذ 16 مارس، تم وضع الحجر الصحي على قرية ستاروي أكتاشيفو في منطقة بلدية تسيفيلسكي في روسيا، حيث كان يعيش الشخصين الذين اصيبوا بالمرض، كما فرضت السلطات الروسية حالة الطوارئ على أراضي المقاطعة.

ووفقا لنتائج التحقيق الوبائي، كان سبب العدوى هو الاتصال بجثة ثور مريض، حيث حدثت عدوى الجمرة الخبيثة من خلال جروح في اليدين عند التعامل مع الذبيحة.‏