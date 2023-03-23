بسام راضي يستضيف طلبة من المدارس الثانوي في روما بمقر السفارة المصرية

استضاف السفير بسام راضي سفير مصر بإيطاليا، طلابا من المدارس الثانوي في روما بمقر السفارة المصرية للتعرف على ما تشهده الدولة المصرية من تنمية شاملة في كافة مناحي الحياة منذ عام ٢٠١٤ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد بسام راضي على الأهمية البالغة للقيام بشرح واستعراض ما تقوم به مصر من جهود خارقة على مستوى الدولة، وفى سباق مع الزمن، ووسط تحديات بالغة التعقيد، لتحقيق التنمية وتغيير الواقع في مصر للأفضل، ونشر وتوضيح تلك الحقائق والجهود لمختلف فئات وقطاعات المجتمع الغربي خاصة الشباب.

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