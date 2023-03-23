5 رحلات عمرة.. تفاصيل مسابقة برنامج وفوق كل ذي علم عليم.. فيديو

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، تفاصيل مسابقة ينظمها برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، عبر شاشة قناة صدى البلد، خلال شهر رمضان، قائلا: « لانبتغي إلا وجه الله من وراء تنظيم هذه المسابقة».



أضاف خلال برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المسابقة ستكون على مدار 30 يوما، مبينا أن كل يوم في رمضان سيكون هناك سؤال يتضمن 3 إجابات وعلي المشارك في المسابقة أن يختار الإجابة الصحية.

قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه



وأعلن مفتي الديار المصرية السابق، أن قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه، موضحا أن مؤسسة أبوالعينين الخيرية، رأت أن يكون ضمن جوائز المسابقة 5 رحلات عمرة، على أن يقع الاختيار على 5 فائزين فقط لأداء العمرة.

