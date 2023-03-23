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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تحتفل مع المسافرين على طائراتها بأجواء رمضان.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

احتفلت الشركة الوطنية مصرللطيران مع عملائها المسافرين والقادمين اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، يأتي ذلك حرصاً منها على مشاركة عملائها في جميع المناسبات.

وقدم فريق عمل من مصرللطيران الهدايا وجرى التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، وأعرب المسافرون عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، وقدموا الشكر والتقدير للناقل الوطنى مصرللطيران على إهتمامها الدائم بعملائها.

واتخذت الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة كافة الإجراءات اللازمة استعداداً لشهر رمضان المعظم بما يتناسب مع أجوائه ورغبات عملاء الشركة حول العالم.

واستعدت الشركات التابعة للشهر الكريم وحرصت مصرللطيران على إضفاء الأجواء الرمضانية على متن طائراتها وتقديم الوجبات التى يتميز بها الشهر الكريم والتي تتزامن مع توقيت وجبتي الإفطار والسحور، كما إتخذت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها فى تلك الفترة وبما يتناسب مع فترات ذروة التشغيل.

 

 

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