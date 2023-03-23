إشادات جماهيرية كبيرة بالحلقة الأخيرة من مسلسل أسيل

استطاعت الحلقة الأخيرة من مسلسل اسيل التى عرضت على مجموعة قنوات On أن تحقق إشادات جماهيرية كبيرة، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل بعدما تفاعل معه الجمهور في مصر والوطن العربي بشكل كبير، مؤكدين أنه عمل متكامل ويستحق المشاهدة.

وشهدت الحلقة الأخيرة خطف طاهر الهلالي (محمد علي ميزو) اسيل ليضغط على والدها (ياسر صادق) لكى يعطيه عقود البيت ثم تأتى الشرطة لتقبض على طاهر وشاهين العزايزي.

ثم يتضح أن رياض (ميشيل مساك) لم يقتل وإنما كانت لعبة مدبرة لإيقاع طاهر.

كما حقق معرض اسيل للمشغولات اليدوية لصناعة الفخار والجريد نجاحا بعد مرور ٣ أشهر، خاصة من الأجانب فى الفيوم.

بينما تكشتف اسيل (ثراء جبيل) أنها كانت مراقبة طوال الوقت من شركة السوشيال ميديا التى كانت تعمل معهم سابقا.

ثم تأتى فرصة سفر للعمل للمهندس كريم (باسل الزارو) ويرفضها من أجل البقاء مع اسيل.

ويعرض خلال الحلقة أيضًا عدد من المناظر الطبيعية للفيوم وأجواء رائعة مأخوذة بالدرون، ورؤية واضحة للمعالم السياحية للفيوم و بحيرة قارون.

يذكر أن مسلسل "اسيل" من بطولة ثراء جبيل و باسل الزارو و بدرية طلبة و سلوى محمد على و احمد سلطان و ملك بدوي و إسراء رخا و نورهان و اللهام عبد البديع احمد بلال حسن العدل و ياسر صادق و عدد من الوجوه الشابة، وأشرف على الديكور اسلام ابو الدهب وهو من تأليف محمد جلال وانتاج شركة إيمالاين وإخراج معتز حسام.