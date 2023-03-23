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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تمنع 3 مسؤولين من باراجواي دخول أراضيها لتورطهم في الفساد

صدى البلد

علنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن إدراج 3 مسؤولين في باراجواي على قائمة الممنوعين من دخولها نظرا لتورطهم في قضايا فساد كبيرة في بلادهم.

وذكر بيان صحفي على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم/الخميس/، أن الولايات المتحدة تعلن عن إدراج المدير السابق لهيئة الطيران المدني في باراجواي، إدجار ميلجاريجو، والعضو الحالي في لجنة باراجواي لانضباط القضاة والمدعين العامين، جورج بوجارين، وكاتب المحكمة الحالي فيسنتي فيريرا لتورطهم في فساد كبير بموجب القسم /7031 (ج)/ من قانون الاعتمادات السنوية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة، أنه بموجب هذا التصنيف فإن ميلجاريجو وبوجارين وفيريرا وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة، وأن الإجراءات الأمريكية تؤكد أن هناك عواقب بالنسبة لأولئك الذين يعطلون التقدم في تعزيز الديمقراطية من خلال أنشطة الفساد.

وقالت " نواصل دعم المواطنين والمنظمات والموظفين العموميين في باراجواي الملتزمين ببث الأمل والفرص لمستقبل أفضل لبلدهم".

وأكدت أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب باراجواي في دعم الديمقراطية وسيادة القانون وستواصل تعزيز المساءلة لأولئك الذين يسيئون استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
 

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