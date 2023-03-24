تطور مهم.. تورط نائبين لبنانيين سابقين في مقتل الشيخ رفاعي

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في لبنان أن “موقع الـmtv نشر الالكتروني بتاريخ اليوم 23-3-2023، مقالاً بعنوان: مولوي يحسم: لا تأجيل للانتخابات. وهل تورّط نائبان سابقان في جريمة؟”.



وذكرت قوي الأمن الداخلي قائلة “وتطرَّق المقال الى جريمة القرقف في عكار التي أودت بحياة الشيخ أحمد الرفاعي، ناقلاً عن مصدر أمني أنّ التحقيقات مع الموقوفين توصّلت الى خيوطٍ تثبت تورّط نائبين سابقين، أحدهما سنّي والآخر مسيحي، في تزويد الجناة بالأسلحة. وإذا ثبُت ذلك كما يُرجَّح، فإنّنا سنكون أمام تطوّرٍ مهمّ”.



وختمت قائلة :يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان توضح أنه لم يرد اي شيء بالتحقيقات عن تورط نواب سابقين. وفي هذا الإطار، كنا نتمنى على كاتب المقال ان يذكر المصدر الأمني الذي ابلغه بذلك

والشيخ أحمد الرفاعي، لبناني من بلدة القرقف في عكار اللبنانية وهو إمام وخطيب مسجد أحمد الرفاعي الكبير في القرقف، ويُعرف بعدائه الشديد لإيران وحزب الله.