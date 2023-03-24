وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية: الهيدروجين الأخضر فرصة حقيقية للتنمية

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية، فايزة دحلب، أن الهيدروجين الأخضر (وقود ينتج من الطاقات المتجددة) يعد حلا واضحا وواعدا وفرصة حقيقية للتنمية، معتبرة أنه يشكل فرصة لدخول الجزائر في السوق العالمي للطاقات المتجددة والبحث عن بدائل طاقوية نظيفة.

وأوضحت الوزيرة الجزائرية، في كلمة لها، على هامش مشاركتها، اليوم الخميس، في ورشة حول تطوير الهيدروجين بمقر وزارة الطاقة بالجزائر العاصمة، أن وزارتها تعمل على وضع خريطة طريق لتطوير الهيدروجين في الجزائر، مشيرة إلى أن الهيدروجين سيكون بديلا انتقاليا على المدى القصير والمتوسط وهو وسيلة المستقبل لتطوير الطاقات المتجددة.

وأضافت أن خريطة الطريق سوف تتيح تحديد الخطوط العريضة تجسيدا الأهداف الرامية لتطوير الهيدروجين الأخضر، حتى تكون الجزائر فاعلا أساسيا في مسار تحول الطاقة، مشيرة إلى أن استراتيجية بلادها تهدف إلى تقديم حلول واعدة للتقليص من انبعاثات الغازات وتثمينها للتصدير.

وفي هذا الصدد، أكدت أن بلادها تسعى إلى تسريع الانتقال نحو الطاقات المستدامة والمتجددة، لافتة إلى أن هذا لا يعني الاستغناء عن الطاقات التقليدية.

وأضافت أن التحدي الطاقوي مرتبط بإشكالية التغيرات المناخية وهو ما يستدعي تكثيف العمل مع قطاع الطاقة ومختلف القطاعات الأخرى لبناء اقتصاد عصري قوي مبني على مزيج طاقوي متوازن يدعم البيئة.

يذكر أن الهيدروجين الأخضر هو وقود يتم إنتاجه من خلال عملية كيميائية تعرف باسم التحليل الكهربائي، وتستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، مما ينتج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.