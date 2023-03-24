الشتاء حقق زيادة 84.2%.. مؤشرات مبشرة لحركة السفر العالمية خلال الربيع والصيف

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن موسم الشتاء هذا العام، شهد طلب قوي على رحلات السفر، والذي عادة ما يكون أبطأ من غيره في النصف الشمالي من العالم، معتبرا أن هذه النتائج تؤكد أن القطاع أصبح على استعداد لارتفاع مستويات الطلب في موسمي الربيع والصيف.

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات حركة السفر الجوي مطلع العام الجاري خلال شهر يناير 2023، والتي أظهرت استمرار تعافي القطاع وارتفاع معدلات السفر خلال العام الجاري.

ارتفع إجمالي حركة السفر الجوي، في يناير بنسبة 67.0% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، في حين وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى 84.2% من المستويات المسجلة في يناير 2019.

وارتفعت حركة السفر الدولية بواقع 104.0% قياساً بشهر يناير 2022، حيث سجلت جميع الأسواق معدلات نمو قوية، وفي مقدمتها شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ووصلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في شهر يناير 2023 إلى 77.0% من مستوياتها المسجلة في يناير 2019.

قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "شهد السفر الجوي ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب في بداية عام 2023، ويرجع هذا التعافي إلى سرعة إلغاء القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 المفروضة على السفر المحلي والدولي في الصين، لتسهم بشكل واضح في انتعاش القطاع من تداعيات الجائحة على مدار العام. ولم تؤثر حالات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي الراهنة سلباً على مستويات الطلب على السفر".

حققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 376.3% في حركة المسافرين خلال شهر يناير 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، لتسجل معدل سنوي هو الأعلى بين جميع المناطق، وإن كان بفارق عن المعدل الأساسي المنخفض للغاية المسجل عندما كانت المنطقة مغلقة أمام حركة السفر، كما زادت السعة بنسبة 167.1% وعامل الحمولة بواقع 36.6 نقطة مئوية ليبلغ 83.3%، وهو الأعلى بين المناطق.

شهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 60.6% مقارنة بشهر يناير 2022، في حين ارتفعت السعة بنسبة 30.1% وزاد عامل الحمولة بواقع 14.2 نقطة مئوية إلى 75.0%.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 97.7% في حركة المسافرين مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، في حين ارتفعت السعة بنسبة 45.9% وازداد عامل الحمولة بواقع 20.8 نقطة مئوية إلى 79.2%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية خلال يناير 2023 تحسناً بنسبة 82.4% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. كما ارتفعت السعة بنسبة 37.3% وازداد عامل الحمولة بواقع 19.7 نقطة مئوية إلى 79.6%.

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 46.8% في حركة المسافرين بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، في حين ارتفعت السعة بنسبة 34.3% وازداد عامل الحمولة بواقع 7.1 نقطة مئوية إلى 82.7%، وهو ثاني أعلى المستويات المسجلة بين جميع المناطق.

وارتفعت حركة المسافرين لدى شركات الطيران في أفريقيا بنسبة 124.8% في يناير 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفعت السعة في يناير بنسبة 82.5% وازداد عامل الحمولة بواقع 13.9 نقطة مئوية إلى 73.7%، وهي النسبة الأدنى بين جميع المناطق.

بينما ارتفعت حركة السفر المحلية في أستراليا بنسبة 107.3% خلال شهر يناير مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 88.8% من المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19.

فيما شهدت حركة السفر المحلية في الصين ارتفاعاً في إيرادات الركاب لكل كيلومتر في يناير بنسبة 37.2%، وهي أول زيادة على أساس شهري منذ أغسطس 2022، لتصل اليوم إلى 86.3% من المستويات المسجلة في يناير 2019.



وانتقد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقريره الإجراءات التي تتخذها الحكومة الهولندية لتقييد حركة المسافرين من خلال الحد من عمليات السفر في مطار سخيبول بشكل غير المبرر، لا سيما وأنّ الكثيرين بدأوا يستمتعون مؤخراً باستعادة حريتهم في السفر والتنقل".