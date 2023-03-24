مختار الغباشي عن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية: تحد كبير ونقلة تاريخية

علق مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية على اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء، لبحث خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية.

وقال " الغباشى " خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، إن العاصمة الإدارية تعد التحدي الأكبر في الأداء الحكومي خلال السنوات الماضية، والتحدي الأكبر لكونها عنوان الجمهورية الجديدة.

وأضاف: نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية خلال الأزمة الحالية، بمثابة تحد كبير، متابعة: الانتهاء من العاصمة والعمل على نقل الحكومة إليها تم في فترة وجيزة.

وأكمل: فكرة قبول الموظفين تلك النقلة النوعية والتكنولوجية بمثابة تحد كبير للدولة، متابعا: أتوقع أن يكون هناك دورات تدريبية للعاملين، للتأقلم مع النقلة التكنولوجية.

وشدد على أن الدولة تصر على ضرورة الانتهاء من العاصمة الإدارية ونقل كافة المقرات الحكومية لها.



