بكار وفنانيس.. أجواء رمضانية مبهجة في شوارع شبرا مصر.. صور

مع حلول شهر رمضان المبارك، تنتشر الأجواء الرمضانية المبهجة في كافة الشوارع المصرية، والتي يحرص المصريون في الحفاظ علي نشرها ونشر البهجة والسعادة علي كل من حولهم.

ورصدت عدسة “صدي البلد” جاليري صور، لأجواء رمضان في شوارع شبرا مصر، والتي سيطر عليها انتشار الفوانيس والزينة، وسيطرت مشاعر الفرحة علي أهالي شبرا مصر.

ومازال الأهالي يستمتعون بشراء فوانيس رمضان بكافة أنواعها وأشكالها، مع شراء هدايا رمضانية مختلفة مثل أشكال بوجي وطمطم وبكار وفنانيس.

طقوس فريدة.. عادات وروحانيات مختلفة في قاهرة المعز خلال رمضان

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن أجواء رمضان في القاهرة بعنوان «القاهرة.. طقوس رمضانية فريدة تزيد من روحانية المدينة التاريخية».

وقال التقرير: «في مدينة القاهرة ثمة أجواء رمضانية فريدة تبدأ حتى قبل انطلاق الشهر الكريم، فتملأ الشوارع بروحانيات اعتادت عليها؛ تعبر عن هذه الأيام المباركة التي يستقبلها المصريون باشتياق كبير».

وأضاف: «تتميز القاهرة دائما دون غيرها من المدن بعاداتها الجميلة والمميزة، في استقبال شهر رمضان المبارك، فتتحول الشوارع والميادين فيها خلال هذا الشهر الكريم إلى لوحات فنية جميلة تخطف الأنظار وتسر الناظرين».

وتابع: «في القاهرة تمتلئ الشوارع بالفوانيس، تلك العادة الرمضانية القديمة التي يعود تاريخها إلى 1000 سنة أو أكثر، قبل أن تتحول مع الوقت إلى رمز رمضاني أصيل انطلق من مصر لينتشر بعد ذلك في مختلف دول العالم».

وأوضح: «الزينة والأضواء المبهرة تعتبر هي الأخرى سمة مميزة لشوارع والميادين خلال الشهر الكريم، فما أن يحل الليل حتى تضاء الأنوار بألوانها الزاهية المختلفة فتخطف الأنظار والقلوب في مشهد يعشقه كل محب لقاهرة المعز».

واستطرد: «رمضان القاهرة يختلف عن غيره، فتاريخ هذه المدينة التي لا تنام يزيدها جمالا فوق جمالها، فتزداد روحانياتها في ليالي الشهر الكريم».

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