بعد اكتشاف ثروة نصابة التجمع.. كيف يتعامل القانون مع المتسولين؟

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضرر فيه عدد من المواطنين من إحدى السيدات تقوم بإستجداء المارة بإحدى المناطق بالقاهرة الجديدة وترديدها عبارات بصوت مرتفع والإدعاء بتعرضها لظروف صعبة وعدم تقديم يد العون لها من المسئولين بالدولة وتحصلها على مبالغ مالية من المواطنين.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المذكورة (تقيم بمحافظة الشرقية "وتبين سابقة قيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين بمحل سكنها والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت حوالى 6 مليون جنيه بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات الكهربائية وفرت هاربة ومحكوم عليها فى 35 قضية نصب") .

إعترفت المذكورة بارتدائها "النقاب" فى محاولة منها للتخفى وأنها كانت تتردد على المناطق الراقية بالقاهرة وتقوم باستجداء المارة بهذا الأسلوب للحصول منهم على الأموال فى إطار نشاطها فى مجال النصب.

كيف يتعامل القانون مع المتسولين؟

لم يكن المشرع المصري بمنأى عن هذه الجريمة وما تسببه من سلبيات على المجتمع حيث فطن إليها ولم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.

جاء ذلك طبقا لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الأولى ناصة فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

ونصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

ونصت المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

ونصت المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

ونصت المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة:

كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .