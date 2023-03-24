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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يا رب الميدتيرم يتلغي|دعاء موحد للطلاب على فيس بوك أثناء الأمطار اليوم

الدعاء المتداول
الدعاء المتداول

استقبل طلاب الجامعات موجة الأمطار المفاجئة التي أصابت سماء محافظات مصر في الساعات الاخيرة بطريقة ساخرة ، حيث استغلوا فرصة الامطار وكتبوا على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دعوة واحدة أصبحت تريند على فيس بوك .

حيث كتب طلاب الجامعات على مختلف الحسابات و الجروبات الطلابية دعوة واحدة نصها : اللهم صيبا نافعا
يارب الميدتيرم يتلغي .

وانتهز باقي الطلاب هذه الفرصة وشاركوا في تريند دعاء المطر ، حيث قالت شيماء محمد : يا رب امتحان بكرة يتلغي ، وقالت ريهام شحاتة : يا رب تالتة ثانوي تتلغي.

وقالت هايدي ابراهيم : يارب الدراسة تتلغي ، وقالت شهد محمد : يارب دفعتنا تتلغي ، وقالت روفيدة سعد : اجواء رمضانية جميلة جدا مش ناقصها غير ان الدراسة تتلغي . 

جدير بالذكر أنه قررت الجامعات المصرية بدء امتحانات الميدتيرم خلال شهر رمضان ، وشدد المجلس الأعلى للجامعات على استمرار الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني دون تغيير

ففي كلية الاثار جامعة القاهرة ، تنطلق امتحانات الميد تيرم  يوم الاثنين 1 أبريل، وتكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، إلى أن يتم إجراء الامتحانات في موعد المحاضرة.

بينما تبدأ امتحانات المدتيرم للفصل الدراسي الثاني في كلية العلوم جامعة عين شمس في نهاية شهر مارس الجاري، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع واحد فقط، وتتراوح المدة الزمنية للامتحان بين ساعة إلى ساعة ونصف.
 

دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار
دعاء الطلاب وقت الامطار

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