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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 61 هاتفا مهربا مع راكب في مطار القاهرة .. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من التليفونات المحمولة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الطيران القادمة من مطار اورلي بفرنسا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

استوقف أحمد ياسين محمد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مجدي عطا مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة بكثرة يشتبه ان تكون تليفونات.

قام شريف بركات مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 1 بتكليف محمد حسين عطية مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٦١ تليفون محمول موديلات متنوعة، تم تكليف لجنة مكونة من محمود صابر و محمد إبراهيم شاكر مأمورا الجمرك لجرد وتحريز المضبوطات.

أمر أيمن شملول مدير الإدارة الثالثة بالانابة بمبني الركاب رقم ١ بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي كل من الاستاذ  زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي. 

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