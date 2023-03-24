اقتحام للأقصى وإخطارات هدم قبور..قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها ضد فلسطينيين

قام جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمهاجمة عشرات من الشباب الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بأعيرة نارية وبالاختناق خلال مواجهات.

بينما اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى، وأخطر بهدم 7 قبور قيد الإنشاء جنوب غرب الخليل.

وأرادت سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأصيب خمسة شبان ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وسجلت الصحة الفلسطينية خمس إصابات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة الرام، شمال مدينة القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت.