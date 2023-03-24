ضبط  طبنجة وطلقات حية مع راكب أجنبي في مطار القاهرة ..صور

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته طبنجة لرصاص حي وعدد من الطلقات مخفاه بطريقة محكمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.



أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من اسطنبول، قام محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط الطبنجة مغلفة بافلام اشعة كي لا تظهر علي جهاز الفحص داخل حقيبة يد صغيره مخفاه داخل الملابس بالحقيبة.

امر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.