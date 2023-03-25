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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار عقد ملتقى الفكر الإسلامي بالمساجد الكبرى بمدن سيناء

ملتقى الفكر الإسلامي
ملتقى الفكر الإسلامي بمساجد سيناء

تواصل  مديرية الأوقاف محافظ شمال سيناء  لقاءات ملتقى الفكر الإسلامي الرمضانى يومياً فى شهر رمضان عقب صلاة التراويح، بالمساجد الكبيرة بمدن المحافظة ،تنفيذاً لتعليمات وزارة الأوقاف ، تحت رعاية  وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة .

 

أخلاق الصائمين:

 

وقد افتتح فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أول لقاءات ملتقى الفكر الإسلامي،  بمسجد النصر بالعريش .

وألقى   الشيخ محمود مرزوق كلمته فى جمع كبير من الحضور،  ورواد المسجد ، تحت عنوان( أخلاق الصائمين).

 شاركه فى الكلمة فضيلة الشيخ  حسن صالح المعلاوى مدير الدعوة بمنطقة وعظ شمال سيناء.

وحرص عدد كبير من المواطنين على حضور الملتقى لزيادة الجرعات الايمانية  خلال شهر رمضان المبارك. 

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