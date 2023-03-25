قناة إسرائيلية: الأمريكان حاولوا الإطاحة بنتنياهو "مرتين"

قالت القناة "السابعة" الإسرائيلية، مساء /الجمعة/، إن مسؤولا سياسيًا إسرائيليًا بارزًا أبلغ مراسلها بأن الأمريكيين حاولوا الإطاحة برئيس الحكومة الائتلافية بنيامين نتنياهو "مرتين".

ونسبت القناة للمسؤول- الذي لم تسمه- قوله "تدخل الإدارة في الشؤون الخاصة الإسرائيلية ليس أكثر مما كانت عليه في الماضي.. حاولوا إزالة بنيامين نتنياهو من السلطة مرتين.. كان هناك تدخل صارخ في الماضي، حاول بيل كلينتون الإطاحة برئيس الوزراء.. وقد اعترف بذلك".

وأضاف المسؤول: "قالوها لنا صراحة أنه حتى تهدأ شؤوننا الداخلية، لن تكون هناك دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض".

وتأتي تصريحات المسؤول الإسرائيلي في أعقاب انتقادات من قبل الولايات المتحدة لحكومة نتنياهو بشأن العديد من القضايا، وعلى رأسها "التعديلات القضائية" وإقرار الكنيست قانونا يلغي فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى استدعاء وزارة الخارجية سفير إسرائيل إلى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوج.

وتناول المسؤول كذلك انتقاد المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهاراف-ميارا، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول خطابه الذي تعهد فيه بدور أكبر في خطة "الإصلاح القضائي"، وقولها إن خطابه هذا "غير قانوني"، وأنه (أي نتنياهو) مُطالب بالالتزام بالرأي الذي قدمه لك المدعي العام لتجنب أي تضارب في المصالح.

وقال المسؤول "رئيس الوزراء (نتنياهو) ليس مُعرضًا لخطر أي تضارب في المصالح.. ليس لديه أي تضارب في المصالح.. من المستحيل على رئيس الوزراء أن يقف على الهامش.. هذا ليس له تداعيات على مسألة تضارب المصالح.. إنه يبحث عن أي طريقة لحل القضية، يبحث عن شريك".