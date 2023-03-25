خطر على إسرائيل.. نتنياهو يحذر من رفض الخدمة العسكرية بالجيش



حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على خطته لإصلاح القضاء، معتبرا أن ذلك يمثل "خطرا رهيبا على إسرائيل".

وقال نتنياهو في تصريحات من العاصمة البريطانية لندن، حيث يجري زيارة سياسية "الرضوخ لرفض الخدمة العسكرية خطر رهيب على إسرائيل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف "أطالب المؤسسة العسكرية بموقف قوي ضد رفض الخدمة"، مؤكدا أنه لا يمكن لإسرائيل الاستمرار دون جيشها.



تصريحات نتنياهو، تأتي على خلفية إعلان عشرات الطيارين في الاحتياط أنهم لن يحضروا تدريباتهم المقررة الأسبوع المقبل.