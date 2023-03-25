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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر على إسرائيل.. نتنياهو يحذر من رفض الخدمة العسكرية بالجيش

نتنياهو يحذر من رفض
نتنياهو يحذر من رفض الخدمة العسكرية


حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على خطته لإصلاح القضاء، معتبرا أن ذلك يمثل "خطرا رهيبا على إسرائيل".

وقال نتنياهو في تصريحات من العاصمة البريطانية لندن، حيث يجري زيارة سياسية "الرضوخ لرفض الخدمة العسكرية خطر رهيب على إسرائيل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف "أطالب المؤسسة العسكرية بموقف قوي ضد رفض الخدمة"، مؤكدا أنه لا يمكن لإسرائيل الاستمرار دون جيشها.


تصريحات نتنياهو، تأتي على خلفية إعلان عشرات الطيارين في الاحتياط أنهم لن يحضروا تدريباتهم المقررة الأسبوع المقبل.

إسرائيل نتنياهو

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