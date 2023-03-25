بعد عقد قرانها.. تعرف على عريس هند البحرينية

أعلنت الفنانة هند البحرينية -عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر- عن عقد قرانها، ولم تكشف عن هوية الزوج، واكتفت بإعلان عقد القران فقط.

وكشفت تقارير إخبارية عربية، عربية أن زوج هند البحرينية، هو الممثل الكويتي فيصل دشتي، وانهالت التعليقات بالمباراة للعروسين.

خطوبة هند البحرينية

قبل عامين، أثارت الفنانة هند البحرينية، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيها تشير بيدها اليمنى وبها خاتم، ما فتح باب التساؤلات حول خطبتها.

وأكدت هند البحرينية، لبرنامج ET بالعربي، خبر الخطبة وأشارت إلى أن الحفل تم منذ فترة وأنها أجلت الإعلان عن الخبر وستكشف باقي تفاصيل الزفاف فيما بعد.

هند البحرينية

هند البحرينية من مواليد 5 مايو عام 1979، وهي فنانة بحرينية لقبت بـ"فراشة الخليج" و"بيونسيه العرب"، ودرست إدارة الأعمال في الجامعة، إلا أنها تركتها وتعاقدت مع إحدى الشركات لإصدار ألبومها الأول "هنـد 2000"، بعـد أن اكتشفها الملحن الكويتي أنور عبد الله والملحن عارف الزياني، الذي أطلق عليها اسـم "هنـد" بدلًا من اسمها الحقيقي "سهير".

وتزوجت هند البحرينية عام 2002 من فهد أحمد، وأنجبت منه ابنها "عبدالله"، لكنهما انفصلا عام 2004، ومن ثم تزوجت في ديسمبر عام 2012 من اللبناني جورج نمر.