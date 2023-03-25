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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني يشيد بأعمال الشركة المتحدة الفنية ومسلسل رسالة الإمام..فيديو

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل رسالة الإمام

علق الناقد الفني خالد محمود، على الأعمال الفنية المقدمة من الشركة المتحدة، قائلا: إن الأعمال الفنية المقدمة في شهر رمضان متنوعة ومتميزة.

 

وأضاف خالد محمود، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الشركة المتحدة تقدم توليفة مهمة ومختلفة ترضي كافة الأذواق، كما أن أفكار المسلسلات المقدمة مختلفة ومتعددة، سواء الأعمال التاريخية والوطنية.


واسترسل: مسلسلات هذا العام هي الأكثر اتزانا، من حيث الدرام، مشيدا بعودة المسلسلات الدينية والتاريخية وخاصة مسلسل رسالة الإمام الشافعي، متابعا: الفنان خالد النبوي قدم تحد كبير من خلال هذا المسلسل.

 

وأوضح أن أهمية مسلسل رسالة الإمام  ستظهر وستصبح أقوى خلال الحلقات القادمة.

الشركة المتحدة الاعمال الفنية شهر رمضان مسلسل رسالة الإمام اخبار التوك شو

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