السكري يتأهل لدور الـ64 الرئيسي بكأس العالم لسلاح سيف المبارزة في الأرجنتين

استطاع أحمد السكري التأهل لدور الـ 64 الرئيسي ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال، المقامة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال الفترة من 24 حتى 26 مارس الجاري.

وتأهل أحمد السكري لدور الـ 64 الرئيسي بعد فوزه في دور الـ 64 غير الرئيسي على بطل الأرجنتين لوسيو بيريز بنتيجة (15-7).

واستهل السكري مشواره في البطولة بالفوز في مباراتين من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

ثم تغلب في دور الـ128 غير الرئيسي على بطل إيطاليا باوليني جياكومو بنتيجة (15-9).

ومن المقرر أن يلتقي السكري في دور الـ 64 الرئيسي مع الياباني كازوياسو مينوبي، المصنف الخامس على البطولة.

وجاءت نتيجة لاعبي المنتخب الوطني في البطولة كالتالي: حقق محمود محسن المركز الـ 113، وجاء محمد جابر في المركز الـ 121، كما حصل عمرو عبد الباقي على المركز الـ 144.