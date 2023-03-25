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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 6 وحدات نهرية بارجات

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 6 وحدات نهرية ( بارجات ) قاطرة ومقطورة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهري ، وقامت بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1591 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا ، كما ستقوم تلك الوحدات النهرية بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1600 طن ) من القمح متجهه إلى صوامع امبابة .

ووجه  اللواء بحرى  أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط ، بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة التفريغ و الشحن على متن تلك الوحدات ومغادرتها فى التوقيت المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بنقل البضائع عبر نهر النيل ، حيث أنه يعتبر  أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفه  ، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التي يتم نقلها من خلال هذه المنظومة لما لذلك من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل ، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري واستكمالاً للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري .

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دمياط ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط مهندس كامل الوزير النقل النهري وسائل النقل نقل البضائع الفريق مهندس كامل كامل الوزير وزير النقل

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