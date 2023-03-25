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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ترامادول ومخدر CBD.. ضبط ممنوعات مهربة مع راكبين في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته شرائط لعقار مخدر، وراكب مصري آخر بحوزته عبوات بها مخدر CBD، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.

الحالة الأولي كانت بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائي بالمطار واثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٢٠ شريط باجمالي ٢٠٠ قرص لعقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك و امير مطر مدير الحركة.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن حيث استوقف مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الاخضر احد الركاب الذي انكر حوزته لما يجب الافصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالاشعة بواسطة كل من مصطفى مرسي مأمور الجمرك و هاني مصطفى رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل عبوات دوائية في الحقائب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ وتامر قاسم مدير الجمرك بتكليف بسمه حسني عبد الحميد بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٨ عبوات زجاجية وبلاستيكية متنوعة الاشكال والاحجام بداخلهم مخدر CBD.

أمر رضا أبو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول ، وامر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الادارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.

 

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