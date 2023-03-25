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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحظة خروجه من صلاة التراويح| ميكروباص يصدم إمام مسجد بالمنوفية

عقب خروجه من صلاة
عقب خروجه من صلاة التراويح .. إصابة أمام مسجد صدمه ميكروباص

أصيب إمام مسجد بمدينة سرس الليان في محافظة المنوفية عقب خروجه من أداء صلاة التراويح صدمته سيارة ميكروباص مسرعة.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة سرس الليان بإصابة إمام مسجد في حادث تصادم صدمته سيارة ميكروباص أثناء استقلاله دراجته النارية.

بالانتقال تبين إصابة الشيخ صلاح زهران 59 سنة أمام مسجد بمدينة سرس الليان عقب اصطدام سيارة ميكروباص به أثناء استقلاله دراجته النارية عقب خروجه من صلاة التراويح.

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وأكد أحد الأهالي ، أن الشيخ صلاح سليم زهران أمام مسجد الرحمن الرحيم بمدينة سرس الليان وأصيب عقب خروجه من صلاة التراويح حيث كان يستقل دراجته النارية حيث صدمته سيارة ميكروباص من الخلف مما ادي الي إصابته بنزيف في المخ وحالته الصحية سيئة وتم احتجازه في أحد المستشفيات الخاصة.

أمام المسجد المصاب في حادث 
محافظة المنوفية حادث تصادم مدير امن المنوفية امن المنوفية صلاة التراويح اصطدام سيارة سيارة ميكروباص

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