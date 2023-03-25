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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. ياسمين عز توجه رسالة للشامتين بعد مقلب رامز جلال.. حمادة هلال يتصدر محركات البحث والتريند بمسلسل المداح

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية: 


ياسمين عز تسخر من الشامتين فيها قبل عرض مقلب رامز جلال

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة قبل عرض حلقتها اليوم في برنامج “رامز نيفر أند”.

وكتبت عبر فيسبوك: "يامدام انا وعدتك انك هتشوفيني في رمضان ووفيت بوعدي،،ارجوكي بعد ما تخلصي شماتة ،،زي مانا فرحتك،،تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات وماتحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك ،،مشاهدة ممتعة يا مدام".


حمادة هلال يتصدر محركات البحث والتريند بمسلسله «المداح»

تصدر الفنان حمادة هلال، محركات البحث، وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نجاح مسلسله “المداح”.

وعلق حمادة هلال عبر “إنستجرام”: “الحمد لله”.

 


قلبي واجعني عليها.. وفاء عامر تطلب الدعاء لـ شيرين الطحان بعد تدهور صحتها

طالبت الفنانة وفاء عامر، جمهورها بالدعاء للفنانة شيرين الطحان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت على منع الزيارة عنها ودخولها الرعاية المركزة: “قلبي واجعني عليها آوي”.  

الفنان حمادة هلال رامز جلال الاعلامية ياسمين عز برنامج “رامز نيفر إند” شيرين الطحان

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