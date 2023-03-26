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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لوزير الصحة لعدم الالتزام بمساحة معينة لبناء مراكز طب الأسرة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة وهيئة الرعاية الصحية والرعاية الأولية وهيئة الإعتماد والرقابة.

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن طلب الإحاطة يتضمن عدم الإلتزام بمساحة معينة  وأبعاد معينة لبناء وحدات ومراكز طب الأسرة ، على أن يتم الإلتزام بمعايير الوصف الوظيفى وكادر الأبنية الصحية.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 2 إبريل ، بعد مناقشة عددا من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التعليم العالي.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز التواصل مع المجتمع الابتكاري، مشيرا إلى أن ذلك من خلال جلسات الاستماع لشباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، واكتشافهم ودعمهم لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلي والدولي.

وأشار إلى انطلاق برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات، وذلك كله فى إطار تشجيع ربط مخرجات البحث العلمى بالجهات المعنية بالدولة لتحويلها لمخرجات تخدم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يتم التكامل بين الأبحاث المختلفة استنادا إلى الطرق المعترف بها دوليا، لربط البحث العلمي والابتكار واحتياجات الدولة وخطة التنمية، وعلى مستوى العالم والتعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة من البحث العلمى فى الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية لتحقيق فلسفة البحث العلمي فى الصناعة.

وأشار  إلى تطوير البحث العلمي وربطه بالصناعة والاحتياجات المختلفة فى عدد من القطاعات الهامة، قائلا:" فى عام 2014 كان لدينا 15696 باحث، أصبح هذا الرقم 38600 باحث، وقفزت مصر إلى المركز 26 عالميا، وهذا بدوره يعكس أهمية المراكز البحثية وأهميتها، متابعا: تم اعتماد أكثر من 250 مليون جنيه لتمويل البحوث الزراعية واحتياجات الدولة فى هذا الإطار، إضافة لملف تصنيع السيارة والانتقال للسيارة الكهربائية وتحويلها لمنتج،  إضافة لحصر حاملى الماجستير والدكتوراة لشغل الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى وفقا للدستور والقانون.

طلب احاطة وزير الصحة هيئة الرعاية الصحية رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى

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