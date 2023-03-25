مبادرة عاش هنا.. إدراج اسم الزعيم أحمد عرابي على منزله بقرية هرية بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية إبراز مشاهير وشخصيات المحافظة ممن أثروا الحياة العامة في مختلف المجالات وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "عاش هنا" والتي أطلقتها وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية من خلال توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام أنه تنفيذا للمبادرة قامت الإدارة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوضع لوحة متطورة للزعيم الوطني أحمد عرابي على منزله بهرية رزنه تحتوي على نبذه عن حياته والحقبة التاريخية التي عاش فيها وأهم مواقفه السياسية والتاريخية وذلك من خلال استخدام الـتطبيق QR في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وعلى الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومسؤولي الآثار الإسلامية والقبطية.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري، أن المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها حيث يتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافته على المبنى تبين اسم الشخصية التي اثرت بالمجتمع و الذي سكن بالمبنى ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق ال QR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.