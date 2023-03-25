عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى:خفض معدلات الولادات القيصرية إلى 61% هدف لوزارة الصحة

النائب مكرم رضوان
النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن إعلان وزارة الصحة خفض معدلات الولادات القيصرية إلى 61% يأتى فى إطار هدف لوزارة الصحة عملت عليه لتحقيقه من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزير الصحة والجامعة الملكية فى مصر فى إطار برنامج الألف اليوم الذهبية للدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بالبرلمان.

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان خفض معدلات الولادات القيصرية إلى 61 % يعتبر جنى لثمار برنامج الألف اليوم ذهبية ، مشيرا إلى أننا نتمنى أن تنخفض معدلات الولادات القيصرية بنسبة أكبر خلال الأيام القادمة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في خفض معدلات الولادات القيصرية -غير المبررة- في المستشفيات التابعة للوزارة إلى 61% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لنتائج أخر إحصاء سكاني صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن متوسط الولادات القيصرية في مصر عام 2021 بلغ 72% متصدرة المرتبة الأولى عالميا، بينما كانت مصر في المرتبة الثالثة عالميا عام 2014 بنسبة 51.8% مضيفا أن معدلات الزيادة بين عامي 2000 حتى 2021، تخطت الـ 7 أضعاف (من 10% إلى 72 %).

وأضاف «عبدالغفار» أنه وفقا لمسح عام 2021 فإن المحافظات الأعلى في معدلات الولادة القيصرية كانت بورسعيد بنسبة 91.3% تليها كفر الشيخ 88.4% ثم الغربية بنسبة 84.3% وبلغت نسبة الولادات القيصرية في المنشآت الصحية الخاصة 81% ، منوها إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وجه، الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالمتابعة الدقيقة لنسب الولادات القيصرية المنشآت الخاصة، والتأكد من عدم اللجوء إلى الولادة القيصرية دون مبرر طبي. مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع الولادات القيصرية غير المبررة في مستشفيات القطاع الخاص والأهلي

وكشف «عبدالغفار» عن انخفاض المعدلات في محافظة كفر الشيخ التي كانت ضمن المحافظات الأعلى في الولادات القيصرية إلى 78.7% بدلا من 88.4% وفقا لإحصاء عام 2021 كما انخفضت النسبة في محافظة الغربية من 84.3% إلى 72.3%.

وقال «عبدالغفار» إن توجيهات وزير الصحة والسكان، الخاصة بالحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، تهدف إلى تقليل النتائج السلبية الشديدة، لهذا الإجراء الذي يعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل، إلى جانب المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة من زيادة في الجراثيم المعوية والسمنة، والحساسية، والتوحد، والسكري، وأمراض المناعة .

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإجراءات التي وجه الوزير باتخاذها للتقليل من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، تشمل التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بوضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة، لتطبيق الولادات الطبيعية أثناء حدوث الأثار الجانبية البسيطة، إلى جانب استحداث ودعم تخصص القبالة، وتنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع التوسع في تدريب القابلات مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية، والزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الارشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه أيضا بعمل الاستبيانات والدراسات في المناطق السكنية، لمعرفة البيانات التي تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية، إلى جانب عقد مناقشات مجتمعية لأضرار الولادات القيصرية، وزيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الولادة الطبيعية وفوائدها للأم والطفل، وأضرار الولادة القيصرية «دون مبرر طبي».

وزارة الصحة الولادات القيصرية الجامعة الملكية برنامج الألف اليوم الذهبية خفض معدلات الولادات القيصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

لطلاب الجامعات والمدارس .. 11 يوما إجازة رسمية في شهر رمضان

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

مصدر أمنى يكشف حقيقة التعدى على مؤذن أمام مسجد بالإسكندرية

ترشيحاتنا

طليقي اتهجم عليّ وعملت محضر.. مي سليم: معنديش مانع أشوف له عروسة

ياسمين عز لـ رامز جلال: أنا هدخل الجنة مع الرجالة اللى هتقطعك

الجامع الأزهر : التفكك الأسري من أهم مقومات الشيطان في تدمير المجتمعات

بعد هجوم حوارة.. الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل نابلس ويطارد مطلقي النار

تصريحاتي لم تعرض.. محمد أنور يفجر مفاجأة عن مقلب رامز جلال

لطلاب الجامعات والمدارس .. 11 يوما إجازة رسمية في شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم .. طريقة عمل سبرنج رولز بالخضار

وفر 100 جنيه .. طريقة عمل الكنافة أحلى من الجاهزة

كيف تحمى نفسك من الإصابة بـ السل ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية

فيديو

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ