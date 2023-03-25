شاهد| لحظة انفجار مصنع شوكولاتة في بنسلفانيا بسبب تسريب غاز

لقي خمسة أشخاص مصرعهم بعد أن تسبب "تسرب غاز" في انفجار مصنع شوكولاتة في بنسلفانيا، مما أدى إلى نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى وترك ستة في عداد المفقودين مع اندلاع الانفجار الهائل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، اشتعلت النيران في شركة RM Palmer في ويست ريدينغ الليلة الماضية بعد انفجار مروع ناجم عن تسرب غاز مفترض.

لم يحدد المسؤولون سبب الانفجار ، لكن غاري ويتمويير ، من ويوميسينغ ، قال إنه بدا وكأنه انفجار غازي.

فيما لم يتم إجلاء أحد قبل الانفجار الذي ترك رجال الإطفاء يكافحون النيران، حيث دمر الانفجار مبنى آر إم بالمر رقم 2 بالكامل وتعرض المبنى رقم 1 لبعض الأضرار. انفجار مميت في مصنع شوكولاتة بنسلفانيا.

وقع الانفجار قبل الساعة 5 مساءً بقليل وطُلب من كل شخص داخل دائرة الابتعاد عن المنطقة أثناء قوات الحماية المدنية.