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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مياه شرب للجميع | السعودية تعتمد 80 مليار دولار للتنمية المستدامة

صدى البلد

أكدت المملكة العربية السعودية أنها رصدت ميزانية ضخمة تجاوزت 80 مليار دولار؛ لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الوصول الشامل والعادل إلى مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة للجميع.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي يعقد في نيويورك خلال الفترة من (22 - 24 ) مارس 2023م، وألقاها رئيس الوفد السعودي بالمؤتمر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني.

وأوضح الدكتور الشيباني أن رؤية المملكة 2030 تتواءم مع أهداف التنمية المستدامة وتطوير القطاع العام؛ ليكون أكثر مرونة واستدامة، ومن أهم هذه القطاعات قطاع المياه؛ لذلك تبنت المملكة الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في عام 2018 م؛ للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة ويوفر إمدادًا آمنًا، وخدمات عالية الجودة والكفاءة.

وأضاف الشيباني أن أهداف الإستراتيجية تتوافق بشكل كبير مع الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في ضمان توافر إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارتها إدارة مستدامة، حيث تسعى المملكة إلى توفير مياه شرب آمنة وميسورة التكلفة للجميع، وإعادة تدويرها، وإدارة موارد المياه إدارة متكاملة وتقليل الأثر البيئي للقطاع.

وأشار إلى أن المملكة تعمل بشكل مستمر لإيصال خدمات الصرف الصحي للجميع، وزيادة نسبة السكان المشمولين بشبكة خدمات الصرف الصحي من 54%في 2017 م إلى أكثر من 95% بحلول عام 2030م، كما أنشأت المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، لترشيد استهلاك المياه، وتسعى إلى إدارة مواردها المائية المحدودة إدارة متكاملة، وعملت على إدراج موضوع الإدارة المرنة والمستدامة للمياه لأول مرة ضمن خارطة عمل مجموعة العشرين، أثناء فترة رئاستها للمجموعة، إضافة إلى سعيها لضمان استمراريّة طرح محور المياه ضمن محاور مجموعة العشرين خلال السنوات المقبلة.

في سياق متصل، نوه وكيل الوزارة للمياه بأهمية رفع كفاءة قطاع المياه واستدامته، لذلك تم تقسيم منظومة المياه لمؤسسات مختلفة تمثل سلسلة الإمداد: الإنتاج، والنقل والخزن الإستراتيجي، وشبكة التوزيع، وشبكة مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وإعادة الاستخدام، كما أُنشئ المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، بهدف ترشيد استهلاك المياه، عن طريق تطوير القوانين واللوائح لتحقيق الأهداف الموضوعة في مجال كفاءة المياه والحفاظ عليها، مؤكدًا مضي المملكة على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوى قطاع المياه بالمملكة.

واختارت اللجنة المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المملكة أحد النواب لرئاسة المؤتمر؛ وذلك تقديرًا لجهودها العالمية في تبني قضايا المياه.

يشار إلى أن المملكة شاركت بوفد رفيع المستوى في عدد من الجلسات العامة واجتماعات المؤتمر، كما شارك الوفد في فعالية على هامش المؤتمر سلطت الضوء على تجربة المملكة في السنوات الخمس الأخيرة في الاستدامة المائية، كما أُعلن عن مبادرات جديدة للمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه أقل البلدان نموًا، حيث تُعد المملكة مسهمًا رئيسًا في تقديم المساعدات الإنمائية للعديد من هذه البلدان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

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