حسن الخاتمة| وفاة إمام شاب أثناء الصلاة في الشرقية.. لن تصدق آخر آية نطقها

بين "الله أكبر والتسليم”.. فاضت روح الشاب مصطفي مصباح إلى بارئها أثناء وقوفه إمامًا للمصلين في صلاة المغرب بكفر صقر في الشرقية، في مشهد يجسد حسن الخاتمة وبآيات قرآنية أبكت القلوب.

حسن الخاتمة

بدأ مصباح الركعة الأولى من صلاة المغرب بقراءة خواتيم سورة البقرة، ثم بدأ الركعة الثانية بقوله تعالى من سورة الرعد "أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ".

إلى أن وصل إلى قوله تعالى "جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوٰجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۖ وَالْمَلٰٓائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ (23) سَلٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24)".

وبمجرد أن اختتم الآية، سقط الإمام على الأرض مغشيا عليه فتفقده المصلون فإذا روحه قد فاضت إلى بارئها فكيف كان حاله مع الله؟.

هز خبر وفاة الإمام الشاب في صلاة المغرب كفر صقر في محافظة الشرقية، الذين نعوا مصباح أنار دروبهم بإمامتهم في الصلاة، وتركهم في حزن على فراقه.

كتب أحد رواد السوشيال ميديا على صورة الإمام مصباح يقول: "من عاش على شيء مات عليه فاللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين".

