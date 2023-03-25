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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تعلق على واقعة اختطاف زوجين في هايتي

وزيرالخارجية الامريكي
وزيرالخارجية الامريكي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، السبت ، إن الحكومة على علم بتقارير عن فقد مواطنين أمريكيين اثنين في هايتي ، بعد أن قالت وسائل إعلام إن زوجين من فلوريدا اختطفا.

تم اقتياد أبيجيل توسان وجان ديكنز توسان ، وكلاهما 33 عامًا ، بالقرب من العاصمة بورت أو برنس واحتُجزا لعدة أيام ، وفقًا لمنشور على الإنترنت لـ امرأة قالت إنها من أقارب الزوجين.

وقال قريب للزوجين أنهما كانا في رحلة لزيارة الأسرة وحضور مهرجان عندما تم اختطافهما أثناء رحلة بالحافلة ، بحسب شبكة CNN.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 'نحن على علم بتقارير عن فقد مواطنين أمريكيين اثنين في هايتي'. 'عندما يكون مواطن أمريكي مفقودًا ، فإننا نعمل عن كثب مع السلطات المحلية أثناء قيامهم بجهود البحث الخاصة بهم ، ونشارك المعلومات مع العائلات كيفما أمكننا ذلك.'

ولم يرد متحدث باسم الشرطة الوطنية الهايتية على الفور على طلب للتعليق.

ونمت قوة عصابات هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في عام 2021 ، وسيطرتها أجزاء كبيرة من العاصمة وجزء كبير من الريف أراضٍ ينعدم فيها القانون.

وقد تطور الوضع الأمني ​​أكثر في الأشهر الأخيرة مع المعارك الروتينية بالأسلحة النارية بين ضباط الشرطة والعصابات. خلفت المعارك الدامية على النفوذ المئات من القتلى وتشريد الآلاف.

تم احتجاز 17 مواطنا من الولايات المتحدة وكندا كرهائن واحتجازهم للحصول على فدية في عام 2021 أثناء رحلة إلى هايتي نظمتها وزارة المعونة المسيحية ومقرها أوهايو. وقالت الجماعة إنه تم دفع فدية للإفراج عن الأسرى ، لكن عشرات منهم فروا بمفردهم.

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