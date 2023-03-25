إصابة شخصين في حادث أسفل كوبري بالإسماعيلية

اصيب شخصين باصابات متنوعة في أماكن متفرقة بالجسم، اثر تعرضها لحادث انقلاب تروسيكل أسفل كوبري بالإسماعيلية.



وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ باقليم القناة،



بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أسفل كوبري نفيشه الطريق الزراعي.



وجه مرفق الإسعاف بالدفع بسيارتين إسعاف الي مكان وقوع الحادث، وتم نقل المصابين الي المستشفي الجامعي.



من جانبها كشفت مصادر طبية هوية المصابين وهما جرجس عدلي شحاته، 18سنه، مقيم بالحكر، اشتباه كسر بالكتف الايسر، محمد شعبان عطلة مصطفى، 37 سنه، مقيم بابو عطوه، جرح قطعي بالقدم الايسر حوالي 8 سم.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.