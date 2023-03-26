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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسام موافي يحذر من عادة نفعلها عند الإفطار في رمضان.. ويؤكد: هذا سر توقف نزيف أي جرح

حسام موافي
حسام موافي

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بطب كلية قصر العيني ، العديد من النصائح للإنسان كي يتبعها عند الإفطار في شهر رمضان، وذلك في برنامج " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد".

قبل العملية .. حسام موافي يوجه نصيحة لمرضى التهاب اللوزتين

حسام موافي يوضح سبب توقف النزيف عند تعرض الإنسان إلى جرح

 

خطورة الإسراف في تناول الطعام

كشف  الدكتور حسام موافي، أستاذ  طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مخاطر الإفراط في تناول الطعام  خاصة خلال شهر رمضان الكريم .

 

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الله أمرنا بعدم الإسراف في تناول الطعام "، مضيفا: جميع المجالات الطبية والأبحاث العلمية تؤكد على ضرورة عدم الوصول إلى الشبع عند تناول الطعام ".

وتابع حام موافي: "  جميع الامراض التي نراها بيننا في المجتمع تكون  نتيجة الإسراف والإفراط  في تناول الطعام  دون مبالاة ".

 

واكملت حسام موافي: "هناك فرق بين التبذير والإسراف، فالتبذير يرتبط  بالإسراف في شيء حرام".

 

تحذير للصائمين 

وقال حسام موافي ، :"   الجهاز الهضمي لا يتحمل الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان ".

 

 وتابع حسام موافي:" الفرد يصوم 18 ساعة وأخطر شيء هو تناول الطعام  بكميات كبيرة بعد 18 ساعة صيام ولابد من تقسيم تناول الطعام على مدار ساعات الإفطار"، مضيفا:" علينا أن نتناول فطار وغذاء وعشاء في رمضان".

وأكمل حسام موافي: "الكثيريون يشكون من انتفاخ أو إمساك او حموضة بعد الإفطار وتناول الطعام بكميات كبيرة "، مضيفا:" نمارس عادات سيئة خاصة بتناول الطعام في رمضان ".

 

ولفت حسام موافي: " كل إنسان تتواجد داخل جسمةهساعة بيولوجية تظبط توقيت دخول الحمام للتبرز "، مضيفا: " من الضروري نناول اكل صحي في رمضان، ورمضان شهر عبادة وصلاة وعلينا ان نتعود على نظام غذائي جيد  صحي".

 

التهاب اللوز

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ  طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج حالات التهاب اللوز باستئصالها أصبح يتم حاليا في حالات قليلة جدا، مضيفا:"  زمان كان يتم استئصال اللوز عند التهابها لكن حاليا يتم علاج اللوز بطرق عديدة ".

 

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد": "هناك مليون علاج لحالات التهاب اللوز غير الاستئصال ".

وتابع حسام موافي:" الله سبحانه وتعالى  خلق في جسم الإنسان 3 عوامل لمنع تعرض الإنسان إلى نزيف عن التعرض لجرح".

 

واكمل حسام موافي:" جدار أي وعاء دموي فيه عضلة وهذه العضلة تنقبض عند التعرض إلى جرح مما يقلل خروج الدم بكميات كبيرة ".

 

ولفت حسام موافي، إلى أن الصفائج الدموية تأتي عند أي جرح وتقوم بتكوين كتلة لغلق الجرح لمنع النزيف، مضيفا:" هناك عوامل للتجلط في جسم الإنسان تعمل سويا لمنع حدوث أي نزيف ". 

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إنه يجب على المريض المصاب بالتهاب اللوزتين التأني، وعدم إجراء عملية جراحية، كما أن تناول المضادات الحيوية لعلاج التهاب اللوزتين خطير دون استشارة الطبيب المختص.

 

وأضاف حسام موافي،  أن يجب على المصاب بالتهاب اللوزتين بالذهاب لأكثر من طبيب لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وبعدها يتم الموافقة على العملية.

 

وأشار موافي إلى أن هناك حقن تؤخذ كل 21 يوم، من أجل حماية المريض من التهابات اللوزتين، والمضاعفات التي تنتج عنه.

 

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الصفائح الدموية، تعمل على الحفاظ على الجسم من النزيف عند التعرض لجرح دموي، ولكن دور الصفائح الدموية يتوقف عند الوصول للتجلط.

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