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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نحتاج 50 مليون جرعة..وزير الصحة: تدشين خط إنتاج لقاحات «الكبدي بي» أمن قومي|فيديو

وزير الصحة
وزير الصحة

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن تدشين وزارة الصحة أول خط إنتاج لقاحات الكبدي بي والخماسي، وذلك في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد".

 

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وقال الدكتور خالد عبد الغفار في التقرير،: "ما يحدث يعتبر أمنًا قوميًا للدولة المصرية ".

 

وأضاف خالد عبد الغفار: "توجيهات الرئيس السيسي تستهدف تطوير العلاقات في مجال تصنيع اللقاحات مع الصين لأن الصين متقدمة في إنتاج اللقاحات ".

 

وأكمل خالد عبد الغفار :"مصر تحتاج 50 مليون جرعة تطعيم من لقاحات الكبدي بي والخماسي في العام".

 

 ولفت خالد عبد الغفار: "ما نشهده هو نقلة نوعية لأن نسبة  المكون المحلي الذي يتم انتاجه في مصر تصل لـ 70 % وهذا يعني توفير العملة الصعبة وتأمين احتياجاتنا".

الصحة وزارة الصحة لقاحات خالد عبد الغفار اخبار التوك شو

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