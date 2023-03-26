نحتاج 50 مليون جرعة..وزير الصحة: تدشين خط إنتاج لقاحات «الكبدي بي» أمن قومي|فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن تدشين وزارة الصحة أول خط إنتاج لقاحات الكبدي بي والخماسي، وذلك في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد".

وقال الدكتور خالد عبد الغفار في التقرير،: "ما يحدث يعتبر أمنًا قوميًا للدولة المصرية ".

وأضاف خالد عبد الغفار: "توجيهات الرئيس السيسي تستهدف تطوير العلاقات في مجال تصنيع اللقاحات مع الصين لأن الصين متقدمة في إنتاج اللقاحات ".

وأكمل خالد عبد الغفار :"مصر تحتاج 50 مليون جرعة تطعيم من لقاحات الكبدي بي والخماسي في العام".

ولفت خالد عبد الغفار: "ما نشهده هو نقلة نوعية لأن نسبة المكون المحلي الذي يتم انتاجه في مصر تصل لـ 70 % وهذا يعني توفير العملة الصعبة وتأمين احتياجاتنا".