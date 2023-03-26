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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

داليا مصطفي
داليا مصطفي

خطفت الفنانة داليا مصطفي أنظار جمهورها، بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

داليا مصطفي 


 

وتألقت داليا مصطفي بإطلالة كاجول مرتدية تيشرت أبيض وبنطال جينز واعتمدت مكياجا هادئا أبرز جمال ملامحها، مما حاز إعجاب متابعيها.

يذكر أن داليا مصطفى شاركت مؤخرا في مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، ضمن فريق حكاية "مهلة أخيرة"، وعرضتفي نهاية يناير الماضي. 

مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية.

الفنانة داليا مصطفى مسلسل في كل أسبوع حكاية مشاكل الأسرية بإطلالة كاجوال انستجرام

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