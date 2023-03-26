قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في كأس الرابطة

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمته إنبي، ضمن مافسات بطولة كأس الرابطة المقرر اقامتها مساء الاحد في تمام الساعة التاسعة والربع مساء .

قائمة بيراميدز أمام إنبى



حراسة المرمى: أحمد دعدور - يوسف نادر

الدفاع: أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - كريم حافظ - يوسف شعبان بسطاوي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة - محمد سامي

الوسط: محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أوجو صامويل - محمود العربي "أوكا" - سيف عزت - إبراهيم شتا

الهجوم: دودو الجباس - محمود جمال

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والربع من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

