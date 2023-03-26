عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة السورية: هجوم القوات الأمريكية على دير الزور اعتداء آثم

القوات الامريكية
القوات الامريكية في سوريا

أدانت وزارة الخارجية السورية حادث اعتداء القوات الأمريكية على مناطق في محافظة دير الزور أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية السورية، نشره موقع وكالة الانباء الرسمية “سانا” إن "دمشق أدانت الاعتداء الأمريكي الآثم على بعض مناطق محافظة دير الزور، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين وإلحاق أضرار مادية".

وقالت وزارة الخارجية السورية إن "مزاعم الولايات المتحدة بشأن استهداف مواقع بعينها ما هي إلا محاولة فاشلة لتبرير العمل العدواني والانتهاك الفاضح لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، واستكمال للاعتداءات التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطعان داعش الإرهابي بحق السوريين، وستار دخان للتغطية على مواصلة قوات الاحتلال الأمريكي سرقتها للنفط السوري".
 

وأضافت وزارة الخارجية السورية أن "دمشق تؤكد تمسكها بإنهاء الاحتلال الأمريكي وبسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، ووقف الرعاية الأمريكية ودعمها للميليشيات الإرهابية الانفصالية، وتطالب جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الأمريكي والتضامن مع سوريا للحفاظ على وحدة أرضها وشعبها".


وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أن الولايات المتحدة، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، والذي قُتل فيه عسكري أمريكي وأُصيب 6 آخرون.

وأول أمس الجمعة، تعرضت القواعد الأمريكية في حقلي العمر وكونيكو بمحافظة دير الزور شمال شرقي سوريا لقصف صاروخي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم فاركو في الميركاتو الصيفي

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

موضوعات متعلقة

دعوة للتكاتف.. رئاسة COP28 تعلق على تقرير الفريق الدولي المعني بتغير المناخ

فيلادلفيا تدفع 9.25 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية لأنصار جورج فلويد ضد الشرطة

رئيس COP28 يزور كوبنهاجن للمشاركة في رئاسة الاجتماع الوزاري بشأن تغير المناخ

رئيس COP28 يلتقي ماكرون لمناقشة أهداف القمة وفرص التعاون المناخي

رئيس COP28 يطلق برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ

كوريا الجنوبية تكشف عن أكبر خطة في العالم لأشباه الموصلات المتطورة

نيبال تحظر التنزه الفردي وتسلق الجبال وتطبق قاعدة الدليل الإلزامي

هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب شرق تركيا

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة حول مقتل مؤذن أمام مسجد بالإسكندرية

البنتاجون: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام سلاح نووي

الصحة تحذر من 3 أطعمة في السحور.. واستشاري ينصح بأفضل وجبة للإفطار

سعر عيار 21 اليوم 26-3-2023 في محلات الذهب

إخفاء الصفحة الرسمية لابن الأمير هاري من موقع العائلة المالكة

وقت صلاة قيام الليل في رمضان.. هل تجوز بعد الفجر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع متداول لنخلة الجميرا تتزين بهلال رمضان

لوني أبيض مش بتاعت تجميل.. تسريب صور ياسمين عز قبل الشهرة

بريطانية تفقد القدرة على التبول لأكثر من عام .. والسبب خطير

لهذا السبب..استخدم زيت الزيتون مع الصيام بدلاً من أى نوع آخر

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ