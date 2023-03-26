الحكومة السورية: هجوم القوات الأمريكية على دير الزور اعتداء آثم

أدانت وزارة الخارجية السورية حادث اعتداء القوات الأمريكية على مناطق في محافظة دير الزور أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية السورية، نشره موقع وكالة الانباء الرسمية “سانا” إن "دمشق أدانت الاعتداء الأمريكي الآثم على بعض مناطق محافظة دير الزور، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين وإلحاق أضرار مادية".

وقالت وزارة الخارجية السورية إن "مزاعم الولايات المتحدة بشأن استهداف مواقع بعينها ما هي إلا محاولة فاشلة لتبرير العمل العدواني والانتهاك الفاضح لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، واستكمال للاعتداءات التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي وقطعان داعش الإرهابي بحق السوريين، وستار دخان للتغطية على مواصلة قوات الاحتلال الأمريكي سرقتها للنفط السوري".



وأضافت وزارة الخارجية السورية أن "دمشق تؤكد تمسكها بإنهاء الاحتلال الأمريكي وبسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها، ووقف الرعاية الأمريكية ودعمها للميليشيات الإرهابية الانفصالية، وتطالب جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الأمريكي والتضامن مع سوريا للحفاظ على وحدة أرضها وشعبها".



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أن الولايات المتحدة، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، والذي قُتل فيه عسكري أمريكي وأُصيب 6 آخرون.

وأول أمس الجمعة، تعرضت القواعد الأمريكية في حقلي العمر وكونيكو بمحافظة دير الزور شمال شرقي سوريا لقصف صاروخي.